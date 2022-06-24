В Челябинске в 900 домах отключат горячую воду с 5 июля

Жителям пяти районов меньше двух недель осталось наслаждаться горячей водой из-под крана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске продолжаются массовые опрессовки. Третий этап отключения горячей воды начнется с 5 июля. Запасаться кастрюлями и ковшиками придется жителям пяти городских районов: Калининского, Курчатовского, Советского, Тракторозаводского и Ленинского.

Без горячего водоснабжения останутся 883 многоквартирных дома, 41 детский сад, 17 больниц и поликлиник.

Как сообщили в мэрии, срок отключения – две недели, до 19 июля. Если коммунальные службы постараются и очень быстро проведут опрессовку, то горячая вода может вернуться и раньше. Но если во время проверки обнаружат аварии, то отключение, наоборот, могут продлить.

Список адресов, по которым пропадет горячая вода, можно посмотреть по ссылке.

В июле горячую воду прекратят подавать также в дома, которые подключены к небольшим котельным. В трех челябинских поселках гидравлические испытания проводят по особому графику.

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