В Челябинской области 90 человек за день заболели коронавирусом

От коронавируса умерли еще три пациента Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса. В том числе заболели шестеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 24 июня, от Covid-19 продолжают лечиться 1 613 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли три пациента.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 334 100 жителей Челябинской области.

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