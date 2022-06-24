В Челябинской области 90 человек за день заболели коронавирусом

От коронавируса умерли еще три пациента
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области за последний день зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса. В том числе заболели шестеро школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 24 июня, от Covid-19 продолжают лечиться 1 613 южноуральцев.
За сутки от ковидной пневмонии умерли три пациента.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 334 100 жителей Челябинской области.
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