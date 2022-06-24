Алексей Текслер наградил лучшие бригады на соревнованиях профмастерства энергетиков

Алексей Текслер встретился со студентами энергетических специальностей. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с энергетиками и оценил подготовку специалистов. Глава региона побывал на учебно-тренировочном полигоне в селе Миасском Красноармейского района, где проходят соревнования среди бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП «Россети Урал».

Алексей Текслер также встретился с гендиректором компании Александром Пятигором и обсудил проблемы энергоснабжения населения.

Губернатор отметил, что «Россети Урал» — «Челябэнерго» — ключевая организация, которая отвечает за энергоснабжение промышленных предприятий и жителей области.

По словам Алексея Текслера, в регионе немного ответственных организаций, в основном это неквалифицированные предприятия. Потери в сетях у них в разы превышают показатели «Россети Урал». Это негативно сказывается на инвестициях и экономике в целом. Для снижения потерь необходима консолидация. Также губернатор попросил оперативнее реагировать на аварии и отключения электроснабжения.

— В целом, «Россети Урал» сегодня справляется с этой задачей, но нет предела совершенству, эту работу нужно усиливать, в том числе решая вопрос по альтернативным (резервным) источникам, — подчеркнул Алексей Текслер.

Александр Пятигор сообщил, что уже объединены проблемные большие активы в Копейске, Сатке и Озерске. Это около 400 тысяч потребителей. В компании рассматривается более 6 тысяч договоров о присоединении.

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