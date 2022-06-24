Из-за Сабантуя закроют въезд в челябинский парк Гагарина: где припарковаться

Движение ограничат на время празднования Сабантуя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в день празднования Сабантуя, 25 июня, запретят въезд машин в парк имени Гагарина. Перекроют также подъезд к парку со стороны зоопарка и улицы Коммуны. Об этом предупредили в городском управлении культуры.

Ближайшие к «запретной зоне» автопарковки находятся у памятника Курчатову, возле здания ЮУрГУ, у торгового комплекса «Родник», рядом со стадионом «Центральный» и дворцом спорта «Юность».

Сабантуй в парке Гагарина начнется в 12:00. Праздничные мероприятия будут проходить одновременно на нескольких площадках. На главной споют и станцуют артисты из Челябинской области, Башкортостана и Татарстана.

Программа праздника. Фото: управление культуры Челябинска

Отдельный концерт проведут для детей. Юные челябинцы смогут также поучаствовать в традиционных играх и конкурсов разных народов.

В парке устроят состязании по стрельбе из лука, бегу с коромыслом и борьбе куреш.

А еще горожане совершенно бесплатно освоят новые умения на мастер-классах по вышивке, изготовлению сувенирных тюбетеек и юрт.

Праздник продлится до 17:30.

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