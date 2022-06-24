«Челмет» остается в Челябинске: объявлен план предсезонной подготовки фарм-клуба «Трактора»

«Челмета» выйдет из отпуска 1 июля и до начала чемпионата КХЛ сыграет в двух предсезонных турнирах. Фото ХК «Челмет»

Весной этого года в СМИ активно обсуждался вопрос о сохранении или отказе от второй команды черно-белых, выступающей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Затраты на «Челмет» предполагалось оптимизировать, и перевести команду из Челябинска в другой регион (например, в Курганскую область) с уменьшением финансирования из бюджета Челябинской области. Руководство клуба тогда особо не комментировало такую «рокировку». Но недавно было заявлено, что «Челмет» остается в клубной системе «Трактора».

Объявлен и план предсезонной второй команды черно-белых.

Команда выходит из отпуска уже 1 июля. Учебно-тренировочные сборы будут проходить в Челябинске. Запланировано и участие в двух предсезонных турнирах. В пресс-службе «Челмета» сообщили, что в начале августа «Челмет» сыграет в традиционном мемориале Николая Парышева, который пройдет в Кургане (2-4 августа). Соперниками «Челмета» будут местное «Зауралье», «Горняк» из Верхней Пышмы и орский «Южный Урал». Перед стартом чемпионата ВХЛ «Челмет» также сыграет на турнире в Тюменской области (26-28 августа). Помимо хозяев — обладателей Кубка Петрова «Рубина» — в Тюмени за награды будут сражаться «Омские Ястребы» и пермский «Молот».

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