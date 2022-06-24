В Челябинске владельцу батута, на котором ребенок разбил голову, дали условный срок

Челябинцу после происшествия на батуте грозило лишение свободы до 6 лет, но ему назначили условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске хозяина надувного батута признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На аттракционе пострадал трехлетний ребенок.

Инцидент произошел в августе прошлого года в селе Долгодеревенском. Ребенок перелетел через стенку батута «Замок счастья» и свалился на асфальт с более чем метровой высоты. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Позже ее классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 27-летний челябинец, установивший батут, официально не зарегистрировал аттракцион в Гостехнадзоре и не прошел обучение на оператора аттракциона.

— Он стал предоставлять платную услугу, предназначенную для детей в возрасте до шести лет, не обеспечив при этом соответствие услуг требованиям безопасности, — уточнили в надзорном ведомстве.

В суде предприниматель полностью признал свою вину. Его приговорили к году условного лишения свободы с испытательным сроком на год. Кроме того, челябинец должен будет выплатить 50 тыс. рублей семье пострадавшего мальчика в качестве компенсации морального вреда.

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