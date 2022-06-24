Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 8:13

В Челябинске владельцу батута, на котором ребенок разбил голову, дали условный срок

Трехлетний мальчик пострадал, упав из «Замка счастья» на асфальт
Елена КОЛЧИНА
Челябинцу после происшествия на батуте грозило лишение свободы до 6 лет, но ему назначили условный срок.

Челябинцу после происшествия на батуте грозило лишение свободы до 6 лет, но ему назначили условный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске хозяина надувного батута признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На аттракционе пострадал трехлетний ребенок.

Инцидент произошел в августе прошлого года в селе Долгодеревенском. Ребенок перелетел через стенку батута «Замок счастья» и свалился на асфальт с более чем метровой высоты. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Позже ее классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 27-летний челябинец, установивший батут, официально не зарегистрировал аттракцион в Гостехнадзоре и не прошел обучение на оператора аттракциона.

— Он стал предоставлять платную услугу, предназначенную для детей в возрасте до шести лет, не обеспечив при этом соответствие услуг требованиям безопасности, — уточнили в надзорном ведомстве.

В суде предприниматель полностью признал свою вину. Его приговорили к году условного лишения свободы с испытательным сроком на год. Кроме того, челябинец должен будет выплатить 50 тыс. рублей семье пострадавшего мальчика в качестве компенсации морального вреда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru