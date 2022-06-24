В компании «Россети Урал» подвели итоги соревнований профессионального мастерства

Награждение победителей конкурса профмастерства. Фото: «Россети Урал»

С 20 по 23 июня 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в селе Миасское (Челябинская область) прошли соревнования профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ и выше компании «Россети Урал».

Участниками стали команды филиалов «Свердловэнерго», «Пермэнерго» и «Челябэнерго», а также команды дочернего общества «Россети Урал» - «Екатеринбург» и сетевой компании АО «СУЭНКО».

В течение четырех соревновательных дней бригады демонстрировали свои знания, мастерство и умение слаженно работать в команде, чтобы выполнить конкурсные задания.

Одним из сложных и динамичных этапов было освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока с металлической опоры ВЛ 110 кВ и оказание ему первой помощи. Действовать бригадам нужно было максимально быстро, ведь при проведении спасательных и реанимационных действий на счету каждая секунда.

Соревнования профмастерства. Фото: «Россети Урал»

Самым длительным по времени выполнения было задание по замене грозозащитного троса линии 35 кВ. Часть работ участники проводили на высоте (не менее 18 метров). Успешное выполнение этого этапа давало командам самое большое количество баллов.

Кроме того, во время соревнований команды выполняли задачи и на реальных энергообъектах за пределами учебно-тренировочного полигона. Они проводили осмотр участка воздушной линии 110 кВ с применением функционала мобильного решения технического обслуживания и ремонтов.

Поздравить участников с успешным завершением соревнований прибыли Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор.

Губернатор отметил важную роль подобных турниров, так как они дают стимул работникам к дальнейшему росту, обмену лучшими практиками и приемами работы. «Уверен, что независимо от того, кто какое место занял, это в целом правильное и полезное мероприятие, которое позволило вам обменяться опытом, подсмотреть какие-то наилучшие практики друг у друга, которые будут использоваться на благо жителей, на благо людей, которым каждый день нужен свет. Без электричества комфорт сейчас невозможен», - заявил глава региона.

Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор отметил, что конкурсы профмастерства позволяют качественно повысить уровень квалификации производственного персонала. «Каждый раз соревнования становятся центром общения специалистов, укрепляют профессиональные и дружеские отношения между энергетиками Урала и Прикамья. Уверен, что все команды достойно представили свои подразделения, отработав на конкурсных этапах с предельной концентрацией, высокопрофессионально и качественно. Спасибо каждому из вас за ежедневный труд, ответственный подход к выполнению своих обязанностей и преданность нашему общему делу», - сказал он.

К поздравлениям участникам присоединился также первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев. Как руководитель технического блока компании он подчеркнул важный элемент конкурса – мотивацию линейных бригад на безопасный труд. «На каждом этапе от участников требовалось безусловное знание правил, безопасных методов и приемов выполнения работ. Оперативное устранение аварийных ситуаций – это, конечно, важно, но ваша жизнь и здоровье – абсолютный приоритет для компании. Берегите себя!», - сказал Владимир Рябушев.

По итогам конкурса профмастерства третье место заняла команда филиала «Пермэнерго». На втором месте – энергетики из филиала «Свердловэнерго». Лидерами соревнований стала команда филиала «Челябэнерго».

Члены команды «Челябэнерго» также стали лучшими в личных номинациях. Игорь Колесник – лучший мастер, Сергей Сумин – лучший электромонтер-производитель работ, Юрий Рыбаков – лучший член бригады.

Еще одна награда была вручена судейской бригаде, оценивающей этап по замене грозозащитного троса на ВЛ 35 кВ. Ею руководил Леонид Шураков (филиал «Пермэнерго»).

По традиции на соревнованиях профмастерства чествуют самого опытного и самого молодого участника. Ими стали участники команды «Пермэнерго»: Владимир Казаков и Святослав Була соответственно.

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