Губернатор Челябинской области обозначил главные задачи для бизнеса в условиях санкций

Фото: Правительство Челябинской области.

24 июня на заседании правления Челябинского областного «Союза промышленников и предпринимателей» обсуждались новые меры поддержки региональной экономики в условиях санкций. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что ряд решений, которые выдвигались еще на Петербургском международном экономическом форуме, уже воплотились на федеральном и региональном уровнях.

- Развитие нашего региона зависит от макроэкономических факторов. Новая реальность, в которой теперь придется жить, не должна препятствовать активному развитию. Челябинская область имеет низкий уровень безработицы. Также мы занимаем топовые позиции по производству промышленных кластеров. Ситуация вокруг непростая, но остается стабильной. Сейчас особенно важно снизить издержки инфляции для населения, сохранить заработные платы, следить за импортом замещения, поддерживать продукцию, которая производится в промышленности. Важно не допустить остановку предприятий, – прокомментировал Алексей Текслер на встрече.

Отметим, что уже создано три новых индустриальных и два промышленных парка. Продолжается активная работа в Озерске, Миассе и других городах Челябинской области.

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