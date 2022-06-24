На Челябинскую область обрушатся грозы, град и шквалистый ветер

Погода в регионе испортится ночью. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и гроз. Также ожидается шквалистый ветер и град. Погода испортится 25 июня.

— Ночью 25 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с, — говорится в сообщении регионального МЧС.

В ведомстве рекомендуют южноуральцам не прятаться от стихии возле деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта и стен домой. Безопаснее всего укрыться от непогоды в подъезде ближайшего здания.

По данным челябинского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит +13, +18 °C, днем столбик термометра поднимется до +21, +26 °C.

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