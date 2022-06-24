Знаменитый мастер сделает балалайку из бивня мамонта и черного дерева для 15-летнего музыканта из Челябинской области

Михаил Петриченко (слева) и его преподаватель по балалайке Валерий Нестеров. Фото: Варненская школа искусств / Vk.com

15-летний музыкант Михаил Петриченко из Варны Челябинской области играет сложные классические произведения на балалайке. Педагоги музыкальной школы, где обучается парень, называют его виртуозом за скорость и точность игры. Но у Михаила нет своей собственной балалайки – ее он берет напрокат из школы искусств.

Но теперь ситуация поменяется: для мальчика бесплатно делает музыкальный инструмент один из лучших мастеров страны Евгений Денисов. Как пишет издание Hornews.com, при создании балалайки он задействует самые качественные и дорогие материалы. Помимо так называемой резонансной древесины (черное дерево и европейский кедр), будет использован перламутр, скрипичные лаки по рецепту итальянского мастера Страдивари и даже бивень мамонта, элементы которого пойдут на верхний и нижний порожек для крепления струн. Сборка делается по чертежам с использованием принципа золотого сечения. Таким образом это будет балалайка не хуже, чем у всемирно известных музыкальных исполнителей.

Михаил рассказывает, чудо произошло, когда мамины коллеги собрались у них дома после корпоратива. Юноша исполнил для гостей несколько композиций и так всех впечатлил, что они написали коллективное письмо в федеральный проект «Елка желаний» с просьбой приобрести для него собственный музыкальный инструмент. Вскоре пришел ответ — желание Михаила исполнится, деньги на создание балалайки выделит один из благотворительных фондов. Привезти ее должны из Новосибирска уже ближайшей зимой.

К слову, Михаил семь раз становился лауреатом международных

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