С запуском «Цифрового профиля» предпринимателя на МСП.РФ упростится процесс получения услуг и мер поддержки

В перспективе будет разработано и мобильное приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключевым этапом развития Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, станет запуск в июле 2022 года «Цифрового профиля» предпринимателя. Это позволит обеспечить быстрый доступ к мерам поддержки, отметил в ходе заседания профильной межведомственной рабочей группы ее председатель, министр экономического развития Максим Решетников.

«Суть проекта — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения. Иными словами, один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП и не надо каждый раз этот комплект документов «вытаскивать». Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через «Цифровой профиль». Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений», — сказал Максим Решетников.

Сегодня Цифровая платформа, по словам министра, позволяет органам власти активно взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств.

«В перспективе можно подумать и о разработке мобильного приложения», — добавил он.

Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм контроля тех, через кого меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава Минэкономразвития, речь идет о банках.

«Именно они у нас являются основными «проводниками» очень крупных мер федеральной поддержки, являются посредниками между государством и бизнесом. Мы сделаем эту работу прозрачной для себя, бизнеса, общественных организаций и регионов», — подчеркнул Максим Решетников, добавив, что Цифровая платформа должна стать основным аналитическим инструментом для получения Правительством РФ объективной информации о востребованности тех или иных мер поддержки.

Создание и развитие Цифровой платформы МСП.РФ — это движение по правильной траектории, отметил сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo Алексей Гидирим.

«О необходимости [Цифровой платформы] говорят цифры, которые однозначно показывают нужность ее для бизнеса. А сегодня платформа стала еще более актуальной, — сказал он. — Это продукт эволюционирующий, и мы находимся в начале пути. Один из главных вызовов — адаптироваться под постоянно меняющиеся обстоятельства. Платформа становится инструментом достижения в том числе и целей государства в части развития предпринимательства».

Исполнительный директор организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин в свою очередь обратил внимание на большой прогресс в развитии Цифровой платформы МСП.РФ.

«Первый и самый главный вывод — система не похожа на государственную, и это очень хорошо. Предприниматели, когда ее открывают, видят, что юзабилити удобное, визуал качественный и это очень удобно. Это первое, что я услышал от фокус-группы предпринимателей, которую мы собирали», — сказал он.

Говоря о предстоящем запуске механизмов обмена сведениями и формировании «Цифрового профиля», замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев подчеркнул, что министерство готово к этому процессу.

«Мы в Минцифры «двумя руками за» вывод максимального количества сведений с согласия пользователя на платформу, — подчеркнул замминистра. — Главное, чтобы эти сведения поступали к нам от тех ведомств, в которых эти сведения находятся, желательно, с помощью механизма, который обеспечивает максимальное качество данных».

Как отметил замруководителя Федеральной налоговой службы Андрей Петрушин, в рамках реализации проекта «Цифровой профиль» на ФНС лежит задача предоставления абсолютного большинства необходимых сведений.

«Все они выведены в промышленную эксплуатацию, доступны и используются в рамках других задач», — уточнил он.

Одним из пяти пилотных регионов, участвующих в создании региональной части Цифровой платформы МСП.РФ, стала Московская область. Она в числе первых подключила свои меры поддержки, отметила заместитель председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Сегодня региональный Мининвест оказывает бизнесу 32 меры поддержки — все они доступны в электронном виде. В этом году планируется интеграция Цифровой платформы МСП.РФ и региональной системы — предприниматели смогут подавать заявки на получение поддержки на портале госуслуг Подмосковья (РПГУ) или Цифровой платформе, при этом ведомство будет рассматривать документы в одной системе», — сказала она.

В настоящее время Цифровая платформа — это 100 тыс. верифицированных пользователей, которым доступно 18 федеральных сервисов. Они условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения. В планах развития Цифровой платформы — добавление новых сервисов, в том числе ФНС России и портала госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.