На остановках в Челябинске установили мониторы, показывающие точное время прибытия троллейбусов и автобусов

Фото: мэрия Челябинска

На остановках общественного транспорта в Челябинске начали устанавливать электронные табло, которые информируют пассажиров о точном прибытии троллейбусов и автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

— Система прогнозирует точное время прибытия, исходя из средней скорости подвижного состава и в режиме реального времени сообщает о непредвиденных изменениях в работе транспорта, — рассказали в мэрии.

При анализе «умное табло» также учитывает дорожно-транспортные происшествия и пробки.

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