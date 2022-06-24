В Челябинской области в пятницу вечером образовались пробки на трассе М-5

Фото: читатель КП-Челябинск

Автомобилисты жалуются, что на трассе М-5 в Челябинской области образовались пробки. Заторы вечером в пятницу, 24 июня, наблюдаются под Миассом и возле Аши.

— Под Миассом идут дорожные работы. Из-за них образовались пробки. Почти час простояли, — рассказывает читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

Дорожные работы ведутся также возле деревни Тикеево. Но там трафик не так сильно загружен. Кроме того, автомобилисты жалуются на пробки при въезде в Челябинскую область со стороны Уфы.

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