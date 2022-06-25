В Челябинской области на выходных прогнозируется солнечная погода с кратковременными дождями

На улицу лучше взять с собой зонт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Челябинской области будет солнечной и теплой, но с кратковременными дождями. Осадки ожидаются как днем, так и ночью. Об этом предупреждают синоптики челябинского Гидрометцентра.

В субботу, 25 июня, температура воздуха составит +21, +26 °C, на юге региона столбик термометра поднимется до +29 °C. Ветер северной четверти 4-9 м/c, местами его порывы дойдут до 14 м/c. При этом вместе с дождями возможен град.

Температура воздуха ночью в воскресенье, 26 июня, составит +9, +14 °C, днем — +14, 24 °C. На юге столбик термометра поднимется до +24 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/c, отдельные его порывы дойдут до 18 м/c. Кратковременный дождь прогнозируется не только ночью, но и днем.

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