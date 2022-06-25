Миасс во второй раз за лето затопило из-за сильного ливня

Пешеходы вынуждены перепрыгивать лужи. Фото: читательница КП-Челябинск

Накануне в Челябинской области прошел сильный ливень, и больше всего из-за него не повезло Миассу. Улицы затопило водой, и город буквально превратился в Венецию.

— Дороги сильно подтоплены. Поездка на машине превращается в приключенческий квест. И такая ситуация повторяется не в первый раз, — рассказывает читательница КП-Челябинск.

В прошлый раз Миасс затопило из-за дождя на прошлой неделе. После этого горожане разразились гневной тирадой в соцсетях и потребовали от чиновников решил проблемы с ливневками.

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