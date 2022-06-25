Задержанный за грабеж челябинец выпрыгнул из окна отдела полиции и получил травму

Задержанный выпрыгнул со второго этажа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске задержанный за грабеж 26-летний мужчина предпринял попытку побега из отдела полиции. Он выпрыгнул со второго этажа и получил травму. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, по факту инцидента проводится служебная проверка.

— Находясь в служебном кабинете, на втором этаже, задержанный, игнорируя требования сотрудников полиции, подбежал к окну и выпрыгнул во внутренний двор отдела полиции. В результате прыжка он получил травму ноги, — прокомментировали КП-Челябинск в ведомстве.

Сотрудники полиции оказали мужчине первую помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Похожий случай произошел в прошлом году в соседней Курганской области. В отделение полиции «Альменевское» доставили 29-летнего мужчину, который угрожал убийством своей сожительнице. Стражи правопорядка оставили его в одном из помещений, а он воспользовался возможностью и выпрыгнул из окна. Мужчина тоже повредил себе ноги, но смог сбежать.

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