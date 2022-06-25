На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика, пострадавшего увезли на реанимобиле

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись два грузовика. Авария произошла в субботу вечером, 25 июня, на 1566 км в Ашинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
— По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика MAN при пересечении трассы в прямом направлении не пропустил движущейся справа автомобиль Shacman, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате произошло столкновение, — рассказали в ведомстве.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Травмы получил водитель грузовика Shacman. Его на реанимобиле доставили в ближайшую больницу.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
После ДТП на участке трассы было временно организовано реверсивное движение. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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