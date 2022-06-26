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Происшествия26 июня 2022 5:16

В Северной Осетии спасли альпиниста из Челябинска, получившего травму в горах

Мужчину доставили в больницу в Владикавказе
Олег КОСТЕНКО
К вертолету туриста спускали на носилках. Фото: МЧС СО-Алания

К вертолету туриста спускали на носилках. Фото: МЧС СО-Алания

Челябинский альпинист получил травму ноги при спуске с горы Казбек в Северной Осетии. Самостоятельно спуститься на равнину он не смог. Мужчине понадобилась помощь МЧС. Спасатели вылетели на эвакуацию на вертолете.

– 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа.

Мужчину спускали до безопасного места на носилках, после чего эвакуировали на вертолете. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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