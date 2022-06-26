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Общество26 июня 2022 6:10

В Челябинске в водопроводной воде нашли отклонение от нормы

Проблемы выявили и в горячей, и в холодной воде
Олег КОСТЕНКО
Из 96 проб норме не соответствуют 11.

Из 96 проб норме не соответствуют 11.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Челябинске Роспотребнадзор в лаборатории проверил качество городского горячего и холодного водоснабжения. Исследование проводилось с января по май 2022 года. Из 96 проб холодной воды в 11 нашли несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. К ним относится содержание химических веществ, бактерий и микроорганизмов.

– Из 28 проб горячей воды две не отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Микробиологические параметры соответствовали требованиям, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В управлении Роспотребнадзора также объявили, что качество и безопасность питьевой воды в Челябинской области находятся под постоянным контролем.

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