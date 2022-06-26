Виталий Абрамов и Никита Нестеров привезли в Челябинск Кубок Гагарина

Фото: пресс-служба Минспорта

Главный трофей КХЛ, Кубок Гагарина, приехал в Челябинскую область. Привезли его с собой воспитанники «Трактора» хоккеисты Виталий Абрамов и Никита Нестеров.

– Кубок Гагарина уже в Челябинске. Главный трофей представлен в областной школе по хоккею «Трактор», – объявили в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

Виталий Абрамов объяснил, что детская школа «Трактора» - очень важное для него место. Там он проводил почти каждый день со своих четырех лет. И Кубок – символ того, что можно ставить высокие цели и их добиваться.

– Очень важно, чтобы дети посмотрели, что они могут ставить самые высокие цели и их добиваться. Что все возможно, – рассказал хоккеист.

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