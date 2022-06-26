Мимиметр зашкаливает: месячный рысенок из Челябинского зоопарка начал выходить к людям

Рысенок с любопытством изучает вольер. Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке рысенок, родившийся 17 мая, начал выходить к людям. Целый месяц его мама, Пятнышко, не показывала котенка окружающим. Но теперь под ее чутким присмотром он изучает окружающий мир.

– Папа Персей проявляет много интереса к малышу, но ещё некоторое время отцу придется пожить отдельно, чтобы случайно не навредить детёнышу в процессе игр, ведь Персик ещё сам как ребёнок, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Какого пола котенок – пока неизвестно. Точно это специалисты узнают только в июле. А пока в Зоопарке просят не шуметь у вольера, чтобы не напугать малыша и не волновать родителей.

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