В Челябинской области 10-летний мальчик отрезал сверстнику палец

У мальчика из пальца хлынула кровь. Фото: Инцидент Копейск / vk.com

В Копейске ребенок на улице отрезал кусок пальца сверстнику. 10-летний мальчик вышел на улицу с канцелярскими ножами, чтобы отрезать ветку у рябины. В этом ему решил помочь 8-летний мальчишка. Но в процессе нож соскользнул и отлетел ему в палец.

– Отрезана была полностью верхняя фаланга указательного пальца, просто болталась на куске кожи, зрелище страшное, – рассказала очевидец Евгения Ибрагимова в группе «Копейск (в) Теме».

После несчастного случая испуганный мальчишка с ножом убежал. Пострадавшему ребенку оказали первую помощь. По информации КП-Челябинск ребенку наложили швы и палец он не потеряет.

Отец пострадавшего попросил полицию провести беседу со случайным обидчиком сына.

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