В Челябинске в кафе «Мясо есть» загорелась кухня

Тушить пожар пришлось МЧС. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области / google.maps
В центре Челябинска на перекресте улиц Цвиллинга и Карла Маркса в бургерной «Мясо есть» загорелась вытяжка на кухне. Тушить возгорание приехали сотрудники МЧС.
– Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, не допустив его распространения, и проветрили помещение. Причина произошедшего уточняется, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Помещение самостоятельно покинули два человека. Больше там никого не было.
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