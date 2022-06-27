Валерий Ничушкин из Челябинска стал обладателем Кубка Стэнли

До 2013 года Валерий Ничушкин выступал за "Трактор". Фото: ХК "Трактор"
Уроженец Челябинска Валерий Ничушкин стал чемпионом НХЛ. Он завоевал Кубок Стэнли в составе клуба «Колорадо-Эвеланш».
В финальном гостевом матче «Колорадо» обыграл «Тампу Бэй Лайтннинг» со счетом 2:1. Итоговый счет финальной серии Национальной хоккейной лиги составил 4:2.
Валерий Ничушкин в последней игре не отличился, но в предыдущем матче отметился заброшенной шайбой, вдобавок получил травму.
Спортсмену из Челябинска 27 лет. Он воспитанник хоккейной школы «Трактор». За «Трактор» Валерий Ничушкин играл в 2012-2013 годах, а затем перешел в «Даллас Старз». За «Колорадо» выступает с сезона 2019 года.
Валерий Ничушкин стал 36-м российским хоккеистом-обладателем Кубка Стэнли. До него главный трофей НХЛ доставался родившимся в Челябинской области Евгению Малкину, Сергею Гончару, Вячеславу Войнову и Евгению Кузнецову.
Добавим, за «Колорадо Эвеланш» сейчас играет также бывший вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз.
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