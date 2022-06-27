В Челябинске 8-летняя девочка попала под колеса у пешеходного перехода

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске школьница пострадала в ДТП. Это случилось днем 25 июня на улице Агалакова.

8-летняя девочка шла через дорогу рядом с пешеходным переходом, когда на нее наехал ЗАЗ. За рулем был 30-летний мужчина.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, девочка получила травмы, но не критичные. Ребенку оказали медицинскую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Ранее ребенок пострадал при столкновении автобуса и грузовика в Челябинской области.

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