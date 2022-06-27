После нападения собак на 5-летнюю девочку в Челябинской области следователи придут к чиновникам

Собаки успели покусать ребенка, прежде чем на помощь пришли прохожие. Фото: ЧП / ДТП Златоуст / vk.com

В Следственном комитете начали проверку после нападения стаи собак на пятилетнюю девочку в Златоусте.

— Будут, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Девочка гуляла возле дома, когда на нее набросились собаки. Ребенка отбили прохожие. На теле малышки остались следы от укусов.

В администрации Златоуста после происшествия пообещали срочно поймать бездомных собак, атаковавших ребенка. Выяснить, из-за чего псы бросились на девочку, обещали также в полиции.

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