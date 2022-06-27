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Происшествия27 июня 2022 5:25

Замерзли и боялись утонуть: с озера Тургояк в шторм эвакуировали 11 туристов

Посреди озера Тургояк во время шторма застряли 11 туристов на сапбордах
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области спасли сразу 11 туристов из Тюмени. Гости из соседнего региона катались на сапбордах по озеру Тургояк, когда усилился ветер и поднялись волны.

По сообщением очевидцев, на четырех досках уместились 11 пассажиров. Туристам никак не удавалось вернуться на берег. К счастью, в плавание они взяли мобильный телефон и смогли вызвать помощь. Терпящих бедствие путешественников нашли недалеко от острова Веры.

На выручку к сапсерферам приплыли спасатели и преподаватель школы яхтсменов, который проводил урок неподалеку от места ЧП.

— Промокших, продрогших и напуганных любителей водного экстрима транспортировали на берег. Не на всех были спасательные жилеты, да и погода не располагала для выхода на водоем на сапборде, — рассказали в инспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС.

Никто из туристов в результате не пострадал.

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