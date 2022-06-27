«Фляга брызгать начинает»: Артемий Панарин из-за стрессов перешел на кнопочную Nokia и покинул клубный чат

Артемий Панарин жалуется на психические расстройства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многократный призер чемпионатов мира, форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Sports.ru пожаловался на психические расстройства. По его мнению, такой психологический стресс был вызван длительным «сидением» в соцсетях и просмотре роликов на YouTube.

Панарин рассказал, что специалисты подозревают у него обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Это когда человека «преследуют тревожные мысли, страхи и идеи, от которых он пытается избавиться с помощью неких повторяющихся утомительных действий».

После этого 30-летний воспитанник спортшколы «Трактор» Артемий Панарин, по его словам, больше не пользуется смартфоном, а купил себе кнопочную Nokia. Соответственно, он ушел из клубного чата – его телефон теперь не поддерживает такие функции.

В интервью порталу Артемий признается, раньше он часами сидел в чатах, и что у него «фляга брызгать начинает». И сейчас из-за того, что в некоторых штатах Америки отключили 3G отключили, его Nokia кое-где не ловит сигнал.

Врачи говорят, что у людей с ОКР имеется навязчивое желание погрузиться в телефон, «спрятаться» таким образом. У них есть постоянное желание проверять почту, соцсети и погружаться в этот виртуальный мир.

В этом году в регулярном чемпионате «Нью-Йорк Рейнджерс» занял пятое место и дошел до полуфинала плей-офф Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» в серии 2-4.

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