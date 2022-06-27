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Общество27 июня 2022 7:01

На улице Ворошилова в Челябинске снова откроют двухстороннее движение

Об этом просили горожане
Елена КОЛЧИНА
Правила проезда по улице Ворошилова пересмотрят

Правила проезда по улице Ворошилова пересмотрят

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение по улице Ворошилова на северо-западе Челябинска вновь собираются сделать двухсторонним. Об этом сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Речь идет об участке улицы Ворошилова между перекрестками с улицей Молодогвардейцев и Комсомольским проспектом. Ранее мэр Наталья Котова рассказала о жалобах автовладельцев, которым неудобно передвигаться по району из-за одностороннего проезда.

— В настоящее время разрабатывается проект организации движения на улице Ворошилова. Решение будет рассмотрено на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, — рассказал Андрей Ксензов.

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