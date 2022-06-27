«Есть проблемные вопросы»: что мешает реконструкции привокзальной площади в Челябинске

На площади планируют построить новые павильоны для пассажиров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы начать ремонт площади перед железнодорожным вокзалом в Челябинске, нужно придумать, что делать с инженерными коммуникациями. Коммунальные сети необходимо либо защитить, либо переустроить в соответствии с техническими требованиями. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. По его словам, в администрации сейчас решают, как лучше поступить.

— Намечен план мероприятий, в том числе и КУИЗО, для решения проблемных вопросов, которые есть по данному проекту, — сообщил вице-мэр.

Андрей Ксензов уточнил, что к сегодняшнему дню завершен первый этап проектно-изыскательных работ по реконструкции привокзальной площади. Концепция будущего облика и транспортная схема площади были согласованы с городским управлением транспорта и областным министерством дорожного хозяйства еще в 2021 году.

Напомним, обновить привокзальную площадь в мэрии Челябинска обещают с 2020 года. Тогда работу планировали завершить в 2021 году. На площади хотели поставить современные павильоны и информационные табло, а остановки общественного транспорта должны были перенести на новое место. Позже капремонт площади перенесли на 2023 год. В планах реконструкции появилась пешеходная зона с газонами и деревьями, а также автопарковка на 135 мест.

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