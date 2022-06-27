Чтобы не страшно было ждать автобус: в Челябинске займутся массовым ремонтом остановок

Многие челябинские остановки заждались благоустройства
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске в 2022 году собираются привести в порядок 99 автобусных остановок. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
По его словам, работы будет выполнять МБУ «Геоцентр». 49 остановочных комплексов планируют отремонтировать уже к 1 августа, еще 50 — до 15 сентября.
— По соглашению с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, планируем приступить к обустройству более 50 трамвайных остановок, — добавил Андрей Ксензов.
Напомним, на прошлой неделе в Челябинске на остановках общественного транспорта начали устанавливать электронные табло. На табло показывают время до прибытия ближайших автобусов и троллейбусов.
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