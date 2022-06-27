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Общество27 июня 2022 7:59

Чтобы не страшно было ждать автобус: в Челябинске займутся массовым ремонтом остановок

В Челябинске обновят 99 остановок общественного транспорта
Елена КОЛЧИНА
Многие челябинские остановки заждались благоустройства

Многие челябинские остановки заждались благоустройства

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в 2022 году собираются привести в порядок 99 автобусных остановок. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, работы будет выполнять МБУ «Геоцентр». 49 остановочных комплексов планируют отремонтировать уже к 1 августа, еще 50 — до 15 сентября.

— По соглашению с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, планируем приступить к обустройству более 50 трамвайных остановок, — добавил Андрей Ксензов.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинске на остановках общественного транспорта начали устанавливать электронные табло. На табло показывают время до прибытия ближайших автобусов и троллейбусов.

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