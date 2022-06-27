Микроволновки, аудиотехника и смартфоны – в топе товаров, которые челябинцы берут в кредит

Фото: предоставлено МТС

Повышение ключевой ставки в конце февраля – начале апреля 2022 года привело к падению выдач на рынке потребительского кредитования, для многих новые ставки по ипотеке и кредитам наличными стали заградительными. Единственный сегмент, который сумел избежать значительного падения – это кредиты в точках продаж. Так, по данным МТС Банка, самая популярная категория товаров, на которые челябинцы брали такие займы стали смарфтоны - на них пришлось более четверти всех кредитов, а средняя стоимость составила 30,4 тысяч рублей.

На втором месте по количеству кредитов в Челябинской области - бытовая техника. Она составила 22,2% от общего количества кредитов на точках продаж. Чаще всего этой весной брали в кредит аудио-, видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины при среднем чеке 23, 8 тысяч рублей.

Тройку самых популярных товаров, приобретаемых южноуральцами в кредит, замыкают аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.п. Их доля в общем объеме выданных кредитов составила 20,3%, а средняя стоимость покупки – 12, 1 тысяч рублей.

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