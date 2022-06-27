Вице-мэр Миасса ответит перед судом за махинации с земельными участками для «Солнечной долины»

Василия Сороку в ноябре 2021 года закрыли в СИЗО Фото: администрация Миасса

В Челябинской области направили в суд уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса. Василий Сорока обвиняется в превышении должностных полномочий из-за махинаций, которые он провернул с земельными участками.

По данным прокуратуры, в 2016 году он продал землю для курорта «Солнечная долина» по заниженной стоимости, нарушив ряд требований законодательства. Ущерб, который Сорока нанес городу, оценивается в 19,3 млн рублей.

— Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Миасса, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Дело будет рассмотрено в Миасском городском суде.

Напомним, осенью прошлого года в администрации Миасса прошли обыски, связанные с этим делом. Самого Василия Сороку закрыли в СИЗО, он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Добавим, что Василий Сорока стал одним из многочисленных мэров Миасса, которые попались на коррупции.

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