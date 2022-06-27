Успеть за 5 дней: в Челябинске сократили срок выдачи новых паспортов

Подать заявление проще всего через госуслуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля срок замены и выдачи паспорта уменьшится. Теперь получить документ, вне зависимости от места подачи заявления, можно будет через 5 рабочих дней. Раньше эта процедура занимала до 10 дней при обращении по месту жительства и до 30 дней в ином случае. К этому событию полиция Челябинской области сняла информативное видео.

— Заявление о выдаче, замене паспорта можно будет подать в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа внутренних дел или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, – сообщили в полиции.

В полиции также напоминают, что при подаче заявления через портал госуслуг на госпошлину действует скидка 30%. И такой способ обращения становится все популярнее. Так, с начала 2022 года жители Челябинской области получили более 68 тыс. паспортов. Из них 23 тыс. заявлений подали через портал госуслуг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru