Холодный сюрприз: в 230 домах Челябинска опрессовки затянутся больше, чем на две недели

Горячей воды жителям Металлургического района придется ждать больше двух недель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 28 июня закончится второй этап опрессовок. Но горячая вода вернется не во все дома. Эту огорчительную новость сообщил замглавы Челябинска Александр Астахов всего за день до предполагаемого возвращения горячей воды в краны.

— Частично по северной зоне Металлургического района гидравлические испытания будут продлены в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях, — рассказал вице-мэр.

Горячую воду включат только после завершения ремонта.

Напомним, опрессовки в Металлургическом районе уже продлевали из-за неудовлетворительного состояния сетей. А с 5 июля в городе стартует третий этап массовых отключений. Без горячего водоснабжения останутся 900 зданий. Проверить сроки опрессовки по конкретному адресу можно с помощью специального онлайн-сервиса.

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