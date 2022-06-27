В Челябинской области объявили план «Перехват», чтобы остановить угонщика грузовика

Угонщика догнали на патрульной машине. Фото: управление росгвардии по Челябинской области

В Магнитогорске 24 июня объявили план «Перехват», чтобы поймать угонщика. Злоумышленник похитил среднетоннажный грузовик Mitsubishi Canter, который хозяин припарковал возле дома.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», первыми угонщика на грузовике заметили сотрудники вневедомственной охраны. Преступник тоже их заметил. Он резко развернулся и попытался скрыться, началась погоня.

В итоге росгвардейцы все же настигли и задержали угонщика. Выяснилось, что это 42-летний житель Башкортостана, которого прежде судили за кражу.

Мужчину передали для дальнейшего разбирательства полицейским, а владелец смог получить назад свой Mitsubishi.

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