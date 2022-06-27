В Челябинской области потерялась группа из 10 туристов

Поход по горам запомнится челябинцам надолго. И не только из-за живописных пейзажей. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Туристы из Челябинска потерялись в окрестностях Карабаша. Группа из 10 путешественников в возрасте от 16 до 50 лет в субботу 25 июня отправилась в поход к скале Чертовы ворота. Полюбовавшись на природную достопримечательность, челябинцы решили вернуться обратно на туристическую базу. Но по дороге заплутали в лесу.

Горожане пытались выбраться из чащи до тех пор, пока некоторые из них окончательно не выбились и сил и уже не могли идти дальше. Вдобавок наступила ночь. Участники экспедиции по телефону вызвали спасателей. Те подсказали туристам, как добраться до ближайшего ориентира – озера Барахтан.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе,на берегу челябинцы развели костер. Благодаря огню, спасатели разыскали заблудившихся.

Самых изнуренных дорогой путешественников они вывезли в горд на квадроциклах, а за оставшейся группой попросили прислать автобус с турбазы.

Напомним, помощь спасателей также понадобилась 11 туристам из Тюмени. Их унесло на сапбордах от берега озера Тургояк во время шторма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru