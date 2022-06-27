В Челябинске состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Земля талантов»

Фото: Земля талантов

25 июня в концертном зале имени С. Прокофьева Челябинской государственной филармонии, состоялся региональный этап всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов". Региональный этап конкурса проводится при поддержке Челябинского областного отделения КПРФ.

Талантливые юные артисты и творческие детские коллективы прибыли на конкурс со всей Челябинской области.

IX сезон конкурса, под названием «Пионерский костёр», посвящен столетию Пионерской организации, широкой пионерской деятельности и беззаветной пионерской дружбе.

Абсолютно все артисты продемонстрировали яркие, эмоциональные талантливые номера: вокальные, хореографические, театральные постановки и художественное исполнение поэтических произведений. Исполнение песни «Орлята учатся летать» на музыку Александры Пахмутовой в исполнении юной участницы Агаты Еремеевой ансамбля «Вдохновение», затронуло сердца многих зрителей. Также одним из ярчайших выступлений стала композиция «Пионерии посвящается…» в исполнении Детской эстрадной студии «Нация74.ru» МБУ ДО Детско-юношеского центра г. Челябинска.

Фото: Земля талантов

С приветственным словом перед собравшимися выступили депутаты фракции КПРФ Законодательного Собрания Челябинской области Игорь Егоров, Арман Аракелян, Сергей Нациевский. Выступление участников оценивали профессиональное жюри конкурса. В составе жюри: руководитель Златоустовского городского общественного движения сохранения славянской культуры "Славянский Центр" Изольда Шилова, композитор, член Союза композиторов РФ, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, многократный Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Полина Сергиенко, доцент кафедры театрального искусства, преподаватель сценический речи Челябинского государственного института культуры Анастасия Ушакова, заслуженный работник культуры и искусства, артист балета, ведущий солист Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Алексей Сафронов. Члены жюри высоко оценили выступления юных артистов, подчеркнули, что определить лучших среди сегодняшних творческих номеров было достаточно сложно, поскольку все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и яркий талант.

Все участники сегодняшнего регионального этапа конкурса награждены Грамотами участников и памятными сувенирами с символикой конкурса «Земля талантов». Лауреаты награждены дипломами лауреатов первой, второй и третьей степени и кубками.

В этом году подобные региональные этапы проводятся в восемнадцати регионах нашей страны. После подведения итогов из всех региональных этапов, федеральный состав жюри определит участников финального этапа, который состоится в Москве. К концу августа будет известно, кто будет представлять Челябинскую область на столичной сцене.

Проект «Земля талантов» был создан в 2013 году как Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества для талантливых детей школьного возраста по заданным номинациям и бесплатный на всех этапах проведения. Идея проекта - создать условия как можно большему количеству юных талантов из разных регионов страны продемонстрировать свои способности на большой сцене перед профессиональным жюри, поддержать в начале творческого пути.