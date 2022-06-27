В Челябинской области к поискам пропавшей в лесу пенсионерки подключились военные

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В лесах под Карабашем в Челябинской области ведутся поиски пропавшей 83-летней пенсионерки. Женщина в минувшие выходные ушла за грибами и не вернулась вечером домой. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

— Местность прилегающего к городу лесного массива обследуют одновременно в нескольких направлениях, привлечены спасатели Кыштымского отряда, сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчетов, более 20-ти военнослужащих, добровольцы и родственники, — рассказали в ПСС региона.

По словам родных пропавшей, бабушка хорошо знает местность и не имеет проблем со здоровьем. Кроме того, она может долго без устали ходить на большие расстояния и всегда берет с собой телефон.

Сейчас у поисковиков имеется важная зацепка. Сотовый оператор предоставил биллинг - координаты точки, с которой был совершен последний телефонный звонок.

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