В Челябинской области рыбаки поймали 50-килограммового сома

Два сома вместе весят около сотни килограммов Фото: «Подслушано в Снежинске» / vk.com

В Снежинске Челябинской области рыбаки поймали 50-килограммового сома. Своим уловом мужчины похвастали в социальных сетях. По их словам, одна из рыбешек весит около 50-60 килограммов, а вторая чуть поменьше, хотя выглядит тоже внушительно.

— У кого как прошел вечер субботы? У нас вот так! Теперь у нас два больших сома, — написали рыбаки в сообществе «Подслушано в Снежинске».

Наваристая уха получится Фото: «Подслушано в Снежинске» / vk.com

В комментарии сбежались люди, которые не поверили, что таких гигантов можно вытащить с помощью удочки. А кто-то и вовсе начал обвинять рыбаков в нарушении закона, якобы нельзя забирать рыбу весом больше пяти килограммов. Но закон гласит, что, если вдруг вы поймали одну рыбину, и она весит больше нормы, можно оставить ее себе.

Где конкретно можно поймать таких сомов, неизвестно — рыбаки не хотят раскрывать своих мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru