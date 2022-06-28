В Челябинской области рыбаки поймали 50-килограммового сома

Два сома вместе весят около сотни килограммов Фото: «Подслушано в Снежинске» / vk.com
В Снежинске Челябинской области рыбаки поймали 50-килограммового сома. Своим уловом мужчины похвастали в социальных сетях. По их словам, одна из рыбешек весит около 50-60 килограммов, а вторая чуть поменьше, хотя выглядит тоже внушительно.
— У кого как прошел вечер субботы? У нас вот так! Теперь у нас два больших сома, — написали рыбаки в сообществе «Подслушано в Снежинске».
Наваристая уха получится Фото: «Подслушано в Снежинске» / vk.com
В комментарии сбежались люди, которые не поверили, что таких гигантов можно вытащить с помощью удочки. А кто-то и вовсе начал обвинять рыбаков в нарушении закона, якобы нельзя забирать рыбу весом больше пяти килограммов. Но закон гласит, что, если вдруг вы поймали одну рыбину, и она весит больше нормы, можно оставить ее себе.
Где конкретно можно поймать таких сомов, неизвестно — рыбаки не хотят раскрывать своих мест.
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