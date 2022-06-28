Утечка мозгов: из Челябинской области за 2021 год уехали 18,5 тысяч молодых людей

Еще в челябинскстате сказали, что девушек в регионе меньше, чем парней. Фото: Егор Ивлев

За 2021 год 18,5 тысяч молодых жителей Челябинской области в возрасте от 14 до 35 лет решили, что хотят перемен и покинули регион. 16 243 из них переехали в другой регион России, 2197 – покинули страну. Об этом говорят данные челябинскстата, подготовленные ко Дню молодежи.

– На 1 января 2022 года в Челябинской области проживало 898 тыс. молодых людей в возрасте 14-35 лет. В городе проживает 83,6% молодежи, в сельской местности - 16,4%, – уточнили количество молодежи в челябинскстате.

Половой баланс молодежи в регионе почти соблюдается – девушек 446 тысяч, парней – 452 тысяч. Статистика с 9 девчонками и 10 ребятами уже, увы, не работает.

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