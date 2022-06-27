Текслер дал указание вузам и предприятиям сформировать стратегию научно-технологического развития Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На базе учебного комплекса «Сигма» Южно-Уральского государственного университета проходит стратегическая сессия Московской школы управления Сколково, посвященная формированию стратегии научно-технологического развития Челябинской области. К участникам мероприятия с приветственным словом обратился губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что у региона есть хорошие стартовые условия для укрепления научно-образовательного потенциала – это развитая передовая промышленность и сильные высшие учебные заведения.

— За пять дней нам нужно с вами достичь практического результата от этого семинара. Здесь присутствуют все наши главные вузы, представители бизнеса, наши ключевые компании и предприятия, которые динамично развиваются. Вопрос привлечения молодежи тоже будет обсуждаться здесь. Уверен, что ребята будут активно вовлекаться в эти процессы. Должна быть сформирована понятная, конкретная дорожная карта с определением основных направлений, с указанием тех базовых научных и исследовательских образовательных организаций и бизнеса, которые этими направлениями будут заниматься. Желаю всем продуктивной и серьезной работы, рассчитываю на результат, — обратился к участникам семинара Алексей Текслер.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор подчеркнул, что первым делом сейчас нужно определить те сферы и отрасли, в которых челябинская наука сможет достичь лидерства не только в федеральной, но и в мировой повестке.

В ходе семинара Алексей Текслер также затронул тему строительства межвузовского кампуса – проекта мирового уровня, способствующего формированию новой научно-образовательной среды. Сейчас над его реализацией идет активная работа, но участникам сессии, по словам главы региона, нужно продумать научно-образовательное наполнение этого объекта.

На семинаре в режиме видеоконференцсвязи также выступили заместитель министра образования и науки РФ Андрей Омельчук и директор департамента стратегического развития корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский. Они высказали свою точку зрения видения ситуации. Андрей Омельчук считает, что бизнес и наука региона должны укрепить свои связи по сотрудничеству.

— Главное — это перезагрузить во многом тематику научных исследований. То есть вчера мы исследовали то, что было интересно ученым, сегодня мы должны начать исследовать и переключиться на то, что интересно реальному производству и бизнесу, — заявил министр образования и науки РФ.

Алексей Матушанский отметил, что в Челябинской области промышленность и наука имеют важное значение. По его словам, для этой отрасли нужно внедрять новые решения путем планомерного развития. Также он добавил, что с 2014 года в России совместно с Министерством науки и высшего образования ведется работа по созданию инжиниринговых центров, их уже создано 76. Один из них находится на базе ЮУрГУ. В его задачи входит решение прикладных задач в интересах предприятий промышленности.

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