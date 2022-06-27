В Челябинской области с ЕГЭ по математике выгнали двух школьников

На экзаменах запрещено пользоваться шпаргалками и сотовым телефоном. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области завершился резервный день сдачи ЕГЭ по математике. С экзамена за нарушение правил были удалены два школьника. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

— Экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. В Челябинской области были удалены два участника за наличие сотового телефона и наличие справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы, – рассказал директор ГБУ ДПО РЦОКИО Андрей Барабас.

Теперь провинившиеся школьники смогут сдать экзамен только в следующем году.

Напомним, 2 июня в Челябинской области состоялся основной день сдачи ЕГЭ по профильной математике. Во время проведения экзамена на нарушении попался один человек. Комиссия заметила, как он списывал что-то с бумажки, и выгнала его из аудитории. А на экзаменах по истории и физике 6 июня шпаргалки нашли у двух выпускников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru