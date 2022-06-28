Ее искали даже военные: в Челябинской области свернули операцию по спасению 83-летней женщины

Жительницу Карабаша искали военные и кинологи с собаками. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Поисковую операцию в окрестностях Карабаша свернули вечером 27 июня. 83-летнюю женщину, которая днем раньше пропала в лесах, удалось найти. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Спасатели обнаружили женщину в пяти километрах от ближайшего жилья, не в той зоне, где изначально надеялись отыскать.

На квадроцикле пенсионерку эвакуировали в город. Она чувствует себя хорошо и даже не утратила бодрости после суток блужданий. Выезжая из леса, женщина триумфально махала руками встречавшим ее близким и добровольцам. Спасенная пожаловалась лишь на сильную жажду: всю запасенную для похода за грибами воду она выпила, пока искала выход из чащи.

Напомним, жительница Карабаша пропала во время сбора грибов 26 июня. Женщина каждый день ходит в лес. Здоровье ее не подводят, она хорошо ориентируется на местности. Поэтому, когда пенсионерка к вечеру не вернулась домой, родственники забили тревогу.

В поисках вместе со спасателями участвовали полицейские, кинологи с собаками, два десятка военнослужащих и волонтеры.

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