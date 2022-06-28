Хватал вещи и бежал в лес: на северо-западе Челябинска поймали грабителя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске грабитель нападал на горожан возле Северо-западного парка. За сутки он отобрал вещи у двух челябинцев: 71-летней женщины и 34-летнего мужчины.

22 июня мужчина выхватил сумку у пенсионерки на Краснопольском проспекте и сбежал с места преступления, спрятавшись в глубине парка. Затем он отобрал телефон у 34-летнего челябинца на улице Молодогвардейцев и снова сбежал. Ущерб, нанесенный пострадавшим, оценили в 20 тыс. рублей.

После нападении полицейские прочесали лесной массив, но нашли там только сумку пенсионерки, из которой преступник забрал все ценные вещи. Тогда сотрудники МВД стали опрашивать свидетелей и искать грабителя по записям уличных камер наблюдения. В результате подозреваемого удалось найти и задержать.

Как рассказали в областном полицейском главке, это оказался 37-летний нигде не работающий житель Челябинска. Мужчину уже несколько раз судили за имущественные преступления.

— Гулял возле леса в районе «Парковый». У бабушки забрал сумку и там же недалеко забрал у пацана телефон, — признался челябинец.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовные дела о грабеже. Челябинцу грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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