Пенсионера, устроившего массовое ДТП в Челябинской области, посадили на 5 лет

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области вынесли приговор пенсионеру, который спровоцировал массовое ДТП на железнодорожном переезде. От полученных в аварии травм погиб человек. 63-летнего жителя Карталов признали виновным в нарушении правил движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Авария произошла осенью прошлого года в Карталах. 63-летний мужчина сел пьяным за руль Skoda Fabia. Возле ЖД-переезда он вырулил на встречную полосу и врезался там в Chevrolet Lanos. После удара Skoda вернулась на «свою» полосу и протаранила попутные ВАЗ-2107 и Ford Focus.

Все машины сильно помяло. 63-летний водитель ВАЗ получил тяжелые травмы и через два дня умер в больнице. Искореженные автомобили перегородили железную дорогу, освобождать рельсы пришлось спасателям и пожарным.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Водителю также на два года запретили снова садиться за руль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru