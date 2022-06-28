До 60 тысяч литров в месяц: в Челябинске продают пивной завод с «Белого рынка»

За одну варку завод может сварить тысячу литров пива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске хозяева бара Good Company, который находится на «Белом рынке», выставили на продажу целый пивной завод. Стоит такое производство на «Авито» 7,89 миллионов рублей.

— Техническое состояние: Отличное. Производительность литров в сутки — 2 000. Объем одной варки пива — 1 000 литров. Можно делать 2 варки в день, — рассказали авторы объявления.

С таким аппаратом можно производить до 60 тысяч литров пива. Тем более, как говорят нынешние хозяева, этот пивзавод даже круче новых — их делают из более дешевых материалов и они не такие прочные.

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