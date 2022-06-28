В Челябинской области мужчину, выбросившего собаку из окна, оставили заботиться о новорожденном

Троичанин в декабре 2021 года выбросил собаку из окна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Троицка Челябинской области получил условный срок за жестокое убийство собаки. Отца-живодера не стали разлучать с маленьким ребенком.

Минувшей зимой 28-летний мужчина выбросил питомицу из окна своей квартиры. Собака после падения с четвертого этажа погибла.

Суд признал троичанина виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Но вместо реального наказания мужчине назначили условный срок — 1 год и 2 месяца. Такую меру выбрали из-за смягчающих обстоятельств.

— Суд при назначении наказания учел признание вины, раскаяние и наличие у виновного на иждивении новорожденного ребенка, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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