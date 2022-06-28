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Здоровье28 июня 2022 6:26

В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

На лечении остаются более 1,5 тыс. человек
Елена КОЛЧИНА
Во время летних каникул каникулах школьники продолжают болеть коронавирусом

Во время летних каникул каникулах школьники продолжают болеть коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса, в том числе заболели пятеро школьников. Впервые за две недели уровень заболеваемости немного снизился: с середины июня в регионе ежедневно выявляли по 90-94 случая Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения к 28 июня, от коронавируса продолжают лечиться 1 537 южноуральцев. За сутки от ковидной пандемии умерли 4 пациента.

У 334 464 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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