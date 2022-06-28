В Челябинской области 89 человек за день заболели коронавирусом

Во время летних каникул каникулах школьники продолжают болеть коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса, в том числе заболели пятеро школьников. Впервые за две недели уровень заболеваемости немного снизился: с середины июня в регионе ежедневно выявляли по 90-94 случая Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения к 28 июня, от коронавируса продолжают лечиться 1 537 южноуральцев. За сутки от ковидной пандемии умерли 4 пациента.

У 334 464 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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