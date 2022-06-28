Уставшая медсестра и сонный водитель: 60% челябинцев работают сверх нормы

Недолго и уснуть за рулем: водители и медики в Челябинске трудятся сверх графика
Фото: Олег УКЛАДОВ
Почти две трети челябинцев регулярно задерживаются на работе. Больше всего трудиться сверх графика приходится медсестрам и учителям. Таковы результаты соцопроса, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob.
Только 30% трудоустроенных челябинцев рассказали, что работают строго по графику. 58% сотрудников приходится просиживать на работе лишние часы.
Чаще всего сверхурочно трудятся фармацевты, экономисты, администраторы, воспитатели в детских садах и медсестры.
Медсестры оказались лидерами и по длительности переработок. Им приходится проводить на рабочем месте на 46% дольше, чем прописано в трудовом договоре. Примерно столько же перерабатывают учителя.
На втором месте по степени избыточной загруженности — врачи и менеджеры по логистике. Они остаются на работе на 39% дольше нормального рабочего дня. Юристы занимаются делами на 37% дольше согласованного с работодателями времени. Не хватает свободных часов и водителям. Им приходится проводить за рулем на 34% дольше, чем положено.
Ранее в Челябинске составили рейтинг самых востребованных профессий. В нем есть неожиданные пункты.
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